Итальянские суды снова тормозят схему по размещению мигрантов в Албании

Судьи итальянского города Болонья обратились в Суд ЕС, чтобы проверить, соответствует ли европейскому законодательству решение их правительства, призванное разблокировать схему по размещению части искателей убежища в Албании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Обращение итальянских судей касается изменений в законодательство, инициированных правительством премьер-министра Джорджии Мелони, относительно так называемых безопасных стран, искатели убежища из которых могут быть депортированы.

После того как суд Рима заблокировал отправку первой группы мигрантов в Албанию, потому что они были из Египта и Бангладеш, которые ЕС не признает безопасными, правительство Италии инициировало создание собственного списка безопасных стран.

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Теперь судьи Болоньи обратились в Суд Евросоюза за разъяснением в связи с "явными разногласиями" и "конфликтами интерпретации" в итальянской правовой системе.

Они также заявили, что, по их мнению, нельзя объявлять безопасными цели страны, где есть доказательства преследования меньшинств.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.