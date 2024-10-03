Спікер парламенту Грузії підписав закони, які обмежують права ЛГБТ

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, зокрема закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", які напередодні не підписала президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Про це голова грузинського парламенту повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Затверджені закони Папуашвілі у своєму дописі називає тими, що "захищають найцінніше" для людини – сім'ю та дітей. Він вважає "символічним", що їх відмовилася підписувати Зурабішвілі.

"Закон, який я підписую, не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології, а заснований на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях", – зазначив він.

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Папуашвілі також зазначив, що влада готова до критики, яку очікує від "деяких іноземних партнерів".

На його думку, цей закон "захищає права всіх громадян, включно зі свободою вираження поглядів, щоб не порушувалися права інших, що є суттю та ідеєю справжньої демократії".

При цьому він додав, що "толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу".

Папуашвілі запевнив, що ухвалений закон нібито має найбільшу громадську підтримку.

Як відомо, напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала в установлені строки законопроєкти, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, але й не наклала на них вето, пояснивши це тим, що вона не планує повертати документ до парламенту навіть із вмотивованими зауваженнями.

Нагадаємо, 20 червня юридичний комітет парламенту Грузії підтримав пакет запропонованих змін до законодавства, які обмежать права ЛГБТ і можливість поширювати інформацію на цю тему.

Всього до пакета входить 19 проєктів законів, ключовим з них є проєкт "Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх".

17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який критикували в ЄС і Раді Європи.

Керівна "Грузинська мрія" стверджує, що цим пакетом вона хоче "захистити сімейні цінності", але насправді він обмежує права ЛГБТ-спільноти та запроваджує цензуру.

У червні Венеційська комісія підготувала критичний звіт щодо законопроєкту.