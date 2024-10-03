Спикер парламента Грузии подписал законы, ограничивающие права ЛГБТ

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законы, которые ограничивают права ЛГБТ-сообщества, в частности закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", которые накануне не подписала президент страны Саломе Зурабишвили.

Об этом председатель грузинского парламента сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Утвержденные законы Папуашвили в своем посте называет теми, что "защищают самое ценное" для человека – семью и детей. Он считает "символическим", что их отказалась подписывать Зурабишвили.

"Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, меняющиеся идеи и идеологии, а основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях", – отметил он.

Реклама:

Папуашвили также отметил, что власть готова к критике, которую ожидает от "некоторых иностранных партнеров".

По его мнению, этот закон "защищает права всех граждан, включая свободу выражения взглядов, чтобы не нарушались права других, что является сутью и идеей настоящей демократии".

При этом он добавил, что "толерантность была, есть и будет отличительной чертой грузинского народа".

Папуашвили заверил, что принятый закон якобы имеет наибольшую общественную поддержку.

Как известно, накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала в установленные сроки законопроекты, которые ограничивают права ЛГБТ-сообщества, но и не наложила на них вето, объяснив это тем, что она не планирует возвращать документ в парламент даже с мотивированными замечаниями.

Напомним, 20 июня юридический комитет парламента Грузии поддержал пакет предложенных изменений в законодательство, которые ограничат права ЛГБТ и возможность распространять информацию на эту тему.

Всего в пакет входит 19 проектов законов, ключевым из них является проект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".

17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который критиковали в ЕС и Совете Европы.

Правящая "Грузинская мечта" утверждает, что этим пакетом она хочет "защитить семейные ценности", но на самом деле он ограничивает права ЛГБТ-сообщества и вводит цензуру.

В июне Венецианская комиссия подготовила критический отчет по законопроекту.