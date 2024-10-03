FT: США и G7 предостерегли Израиль от ударов по ядерным объектам Ирана

США и их западные союзники пытаются ограничить ответ Израиля на иранскую баллистическую ракетную атаку в надежде не допустить выхода регионального конфликта из-под контроля.

Об этом говорится в публикации Financial Times, пишет "Европейская правда".

Вашингтон четко дал понять, что поддерживает право Израиля на военный ответ на ракетную атаку, которую Иран совершил во вторник. Чиновники США проводят активные телефонные разговоры с израильскими официальными лицами по поводу их следующих шагов.

Президент США Джо Байден в среду говорил с другими лидерами G7, чтобы скоординировать санкции против Тегерана за атаку и проконсультировать Израиль по поводу его ответа.

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"Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать... вся семерка согласна с тем, что они имеют право на ответ, но они должны отвечать пропорционально", – сказал Байден журналистам после телефонного разговора.

Но американские чиновники признают, что их влияние на Израиль может быть ограниченным. Израиль рассматривает несколько вариантов ответа на действия Ирана, включая атаки на пусковые установки ракет или нефтяную инфраструктуру.

Некоторые израильские чиновники призвали к ударам по ядерным объектам Ирана, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что такая возможность не рассматривается.

Байден заявил, что выступит против такой атаки. Вместо этого США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Курт Кэмпбелл, заместитель госсекретаря США, в среду заявил, что Вашингтон признает, что "какой-то ответ будет важным", и что Ирану должно быть отправлено "соответствующее послание".

Джонатан Паникофф, бывший сотрудник разведки, занимавший высокую должность, заявил, что прямой удар по иранским ядерным объектам будет рассматриваться в Тегеране как значительная угроза, которая потребует ответа.

"Тегеран, вероятно, будет рассматривать удар по своей ядерной программе как фундаментальную и прямую атаку на стабильность самого режима, что, вероятно, обеспечит ответ, который продвинет все стороны вверх по эскалационной лестнице", – предупредил он.

Белый дом ранее заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".