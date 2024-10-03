Член урядової коаліції Німеччини знову натякнув на її розпад

Міністр фінансів Німеччини, лідер урядової Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер висловив нові сумніви щодо життєздатності урядової коаліції.

Про це він сказав у подкасті новинного порталу Table.Briefings, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Навесні в Берліні вже циркулювали чутки про те, що Лінднер може достроково розвалити коаліцію. Зараз він знову підкреслив, що не хоче виключати дострокового розпаду коаліції.

"Стабільність для Німеччини має першорядне значення. Але в якийсь момент уряд сам може стати частиною проблеми", – сказав лідер Вільної демократичної партії.

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"Уряд завжди повинен запитувати себе, чи відповідає він вимогам часу", – додав він.

Лінднер вже робив подібні коментарі після того, як його партія зазнала катастрофи на нещодавніх земельних виборах.

У відповідь на спекуляції вільних демократів щодо можливого виходу з коаліції на Різдво він заявив наступного дня після виборів у Бранденбурзі, що зараз від усіх потрібна мужність: "Мужність працювати в суперечливій коаліції, якщо це може принести користь країні, або мужність усвідомлювати наслідки, коли досягнута межа можливого".

Лінднер не бачить причин для відставки після поразки своєї партії на земельних виборах. За його словами, погані результати опитувань для вільних демократів пов'язані з урядовою коаліцією, а не з його власними помилками.

Він оголосив, що хоче бути головним кандидатом від Вільної демократичної партії на федеральних виборах 2025 року.

Віцепрезидент Бундестагу від вільних демократів Вольфганг Кубицький прогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.