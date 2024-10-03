Член правительственной коалиции Германии снова намекнул на ее распад

Министр финансов Германии, лидер правительственной Свободной демократической партии Кристиан Линднер выразил новые сомнения по поводу жизнеспособности правительственной коалиции.

Об этом он сказал в подкасте новостного портала Table.Briefings, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Весной в Берлине уже циркулировали слухи о том, что Линднер может досрочно развалить коалицию. Сейчас он снова подчеркнул, что не хочет исключать досрочного распада коалиции.

"Стабильность для Германии имеет первостепенное значение. Но в какой-то момент правительство само может стать частью проблемы", – сказал лидер Свободной демократической партии.

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"Правительство всегда должно спрашивать себя, соответствует ли оно требованиям времени", – добавил он.

Линднер уже делал подобные комментарии после того, как его партия потерпела катастрофу на недавних земельных выборах.

В ответ на спекуляции свободных демократов относительно возможного выхода из коалиции на Рождество министр заявил на следующий день после выборов в Бранденбурге, что сейчас от всех требуется мужество: "Мужество работать в противоречивой коалиции, если это может принести пользу стране, или мужество осознавать последствия, когда достигнут предел возможного".

Линднер не видит причин для отставки после поражения своей партии на земельных выборах. По его словам, плохие результаты опросов для свободных демократов связаны с правительственной коалицией, а не с его собственными ошибками.

Линднер объявил, что хочет быть главным кандидатом от Свободной демократической партии на федеральных выборах 2025 года.

Вице-президент Бундестага от свободных демократов Вольфганг Кубицкий прогнозировал, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца года.