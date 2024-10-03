Посол Германии призвала венгров сохранить отношения с ЕС и НАТО и вспомнила "мирные вояжи" Орбана

Посол Германии Юлия Гросс в Будапеште призвала венгерских общественных деятелей выступить против действий, которые, по ее словам, подрывают доверие союзников Венгрии по НАТО и ЕС.

Ее слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Во время выступления перед дипломатами, представителями неправительственных организаций и венгерскими чиновниками на праздновании Дня немецкого единства Гросс заявила, что "Венгрия встала на путь, который отдаляет ее от ее друзей".

В то же время, как акцентировало агентство, венгерские чиновники не присутствовали во время этой речи.

Реклама:

Посол отметила, что ряд действий подорвал доверие к Венгрии. В частности, она упомянула о том, что премьер-министр Виктор Орбан назвал ряд своих вояжей, включая визит к главе Кремля Владимиру Путину в июле, "миротворческой миссией".

Она также раскритиковала "выходки правительства вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО".

А также Гросс вспомнила "отдельные заявления, сделанные отдельными политиками за последнюю неделю".

Она не предоставила конкретики, но на прошлой неделе написала в X (Twitter), что Германия и Франция выразили протест министерству иностранных дел Венгрии из-за "недавних удивительных заявлений, подрывающих принцип солидарности между членами Альянса".

Вероятно, она имела в виду комментарии одного из помощников венгерского премьера Балажа Орбана о том, что Украине не следовало сопротивляться российскому вторжению.

"Я вижу здесь сегодня много людей, которые всегда были строителями мостов. Вместе мы должны требовать, чтобы то, что вы построили, не было разрушено", – подытожила Гросс.

Напомним, в начале сентября Орбан анонсировал новые "миротворческие" шаги.

30 сентября Орбан рассказал пророссийскому журналисту, главному редактору и издателю сайта Die Weltwoche, что намерен организовать "мирный саммит" между Украиной и Россией на основе так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии.

Читайте также: Изоляция Орбана. Почему попытки венгерского лидера получить влияние в ЕС так и не дали ему преимуществ.