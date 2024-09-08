Орбан: Моя миротворча місія ще не закінчена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжує роботу над так званою миротворчою місією, в межах якої намагається "запобігти ескалації" повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав журналістам у суботу, 7 вересня, перед участю в заході в місті Кьоче на заході Угорщини, повідомляє "Європейська правда".

Орбан нагадав, що після своїх вояжів до України та Росії направив лідерам ЄС свій "мирний план", який пізніше опублікував через витоки у ЗМІ.

"Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді", – вважає він.

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Далі угорський прем’єр сказав, що його миротворча місія, "до речі, не закінчена".

"Я працював над нею все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим", – запевнив Орбан без жодних подробиць.

Як відомо, у межах "мирної місії" прем’єр Угорщини з’їздив до Москви та побалакав із Владіміром Путіним, ставши першим із квітня 2022 року європейським лідером, що завітав до кремлівського власника.

Це викликало гостру критику в ЄС і пониження рівня представництва на заходах, що відбуваються під час головування Угорщини в Раді Євросоюзу.

За повідомленнями ЗМІ, деякі лідери ЄС можуть бойкотувати одну з головним подій угорського головування – неформальний саміт на початку листопада, який відбудеться майже одночасно із самітом Європейської політичної спільноти в Будапешті.

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