Зеленський показав кадри з першого візиту нового генсека НАТО до Києва

Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри прийому нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Києві та розповів про зміст їхніх обговорень.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський у своєму X (Twitter) опублікував фото та відео зустрічі з Рютте на Банковій, про візит якого публічно повідомили із затримкою – з міркувань безпеки.

Mark Rutte’s first visit as NATO Secretary General @SecGenNATO is to Ukraine, and this is truly significant. It immediately and clearly outlines the priorities, highlighting where the shared values of the entire Euro-Atlantic region are being defended right now. It also… pic.twitter.com/cknjtn7SsY Реклама: October 3, 2024

"Перший візит Марка Рютте як керівника НАТО відбувається саме в Україну. Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка", – зазначив президент.

Фото: пресслужба Офісу президента

Він повторив у дописі тезу, яку вже озвучував на брифінгу з Рютте – про те, що метою України залишається повноцінне членство в Альянсі.

"Також обговорили сьогодні план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами. Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні", – додав Володимир Зеленський.

Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді.

На першій пресконференції у ролі генсека НАТО 1 жовтня Марк Рютте утримався від прогнозів про те, коли Україна може отримати запрошення до вступу.