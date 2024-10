Зеленский показал кадры с первого визита нового генсека НАТО в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры приема нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве и рассказал о содержании их обсуждений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский в своем X (Twitter) опубликовал фото и видео встречи с Рютте на Банковой, о визите которого публично сообщили с задержкой – из соображений безопасности.

Mark Rutte’s first visit as NATO Secretary General @SecGenNATO is to Ukraine, and this is truly significant. It immediately and clearly outlines the priorities, highlighting where the shared values of the entire Euro-Atlantic region are being defended right now. It also… pic.twitter.com/cknjtn7SsY

