Зеленский показал кадры с первого визита нового генсека НАТО в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры приема нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве и рассказал о содержании их обсуждений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский в своем X (Twitter) опубликовал фото и видео встречи с Рютте на Банковой, о визите которого публично сообщили с задержкой – из соображений безопасности.

Mark Rutte’s first visit as NATO Secretary General @SecGenNATO is to Ukraine, and this is truly significant. It immediately and clearly outlines the priorities, highlighting where the shared values of the entire Euro-Atlantic region are being defended right now. It also… pic.twitter.com/cknjtn7SsY Реклама: October 3, 2024

"Первый визит Марка Рютте как руководителя НАТО происходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где именно сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И также это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка", – отметил президент.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Он повторил в твите тезис, который уже озвучивал на брифинге с Рютте – о том, что целью Украины остается полноценное членство в Альянсе.

"Также обсудили сегодня план победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями. Сейчас, перед зимой, важно реализовать все достигнутые договоренности по ПВО, в частности то, о чем говорилось на саммите НАТО в Вашингтоне", – добавил Владимир Зеленский.

Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос будет его ключевым приоритетом в работе на этом посту.

На первой пресс-конференции в качестве генсека НАТО 1 октября Марк Рютте воздержался от прогнозов о том, когда Украина может получить приглашение к вступлению.