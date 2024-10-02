У Німеччині прогнозують погіршення ситуації з безпекою після атаки Ірану на Ізраїль

У Німеччині допускають, що ситуація із безпекою в країні може погіршитись після масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила очільниця німецького МВС Ненсі Фезер, яку цитує Tagesschau.

Вона особливо звернула увагу на ризик насильства на ісламістському, антиізраїльському чи антисемітському грунті.

Фезер підкреслила, що її відомство стежить за радикалізацією людей в ісламістському середовищі.

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"Ми уважно стежимо за можливими наслідками для ситуації з безпекою в Німеччині", – додала вона.

Фезер раніше висловила обурення сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в середу закликав Іран і "Хезболлу" негайно припинити напади на Ізраїль і попередив, що Іран ризикує "підпалити" весь регіон.

Також повідомляли, що після атаки на Ізраїль до МЗС Німеччини викликали посла Ірану.