Во Франкфурте-на-Майне запретили пропалестинскую демонстрацию 7 октября
Во Франкфурте-на-Майне запретили пропалестинскую демонстрацию, зарегистрированную на 7 октября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hessenschau.
Мэр города Майк Йозеф обосновал свое решение опасениями по поводу возможных правонарушений во время демонстрации, таких как подстрекательство к ненависти и антисемитские высказывания.
"Выбор этой даты для демонстрации – крайняя провокация, которую мы глубоко осуждаем", – сказал Йозеф.
Заявку на демонстрацию в годовщину террористической атаки ХАМАС на Израиль под лозунгом "За свободную Палестину – победа принадлежит справедливости" подало частное лицо. Ожидалось, что в ней примут участие около тысячи человек.
Как известно, 7 октября прошлого года террористическая группировка ХАМАС вторглась в Израиль из сектора Газы.
Количество погибших в результате атак ХАМАС на юге Израиля составило 1200 человек, еще сотни людей боевики захватили в заложники.
Вскоре после нападения правительство Израиля объявило о начале контртеррористической операции против ХАМАС.
Накануне глава немецкого МВД Нэнси Фезер допустила, что ситуация с безопасностью в стране может ухудшиться после ракетной атаки Ирана на Израиль.
Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.