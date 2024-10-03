Во Франкфурте-на-Майне запретили пропалестинскую демонстрацию 7 октября

Во Франкфурте-на-Майне запретили пропалестинскую демонстрацию, зарегистрированную на 7 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hessenschau.

Мэр города Майк Йозеф обосновал свое решение опасениями по поводу возможных правонарушений во время демонстрации, таких как подстрекательство к ненависти и антисемитские высказывания.

"Выбор этой даты для демонстрации – крайняя провокация, которую мы глубоко осуждаем", – сказал Йозеф.

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Заявку на демонстрацию в годовщину террористической атаки ХАМАС на Израиль под лозунгом "За свободную Палестину – победа принадлежит справедливости" подало частное лицо. Ожидалось, что в ней примут участие около тысячи человек.

Как известно, 7 октября прошлого года террористическая группировка ХАМАС вторглась в Израиль из сектора Газы.

Количество погибших в результате атак ХАМАС на юге Израиля составило 1200 человек, еще сотни людей боевики захватили в заложники.

Вскоре после нападения правительство Израиля объявило о начале контртеррористической операции против ХАМАС.

Накануне глава немецкого МВД Нэнси Фезер допустила, что ситуация с безопасностью в стране может ухудшиться после ракетной атаки Ирана на Израиль.

Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.