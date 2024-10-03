ЗМІ: У Німеччині заарештували підлітка за підозрою у планах нападу на євреїв

У Німеччині заарештували 15-річного підлітка з міста Вупперталь за підозрою у плануванні нападу на євреїв.

Про це повідомило видання Spiegel, передає "Європейська правда".

За інформацією видання, прокуратура Дюссельдорфа заарештувала 15-річного підлітка, якому начебто ісламіст, який перебуває за кордоном, надавав поради щодо терору. За даними слідства, вони розмовляли про можливі цілі.

Відтак, повідомило видання, центральне управління з переслідування тероризму землі Північний Рейн-Вестфалія, розслідує справу підлітка за підозрою у змові з метою скоєння злочину.

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За інформацією видання, після нападу в Золінгені він нібито контактував через чат з ісламістом за кордоном, який хотів підбурити його до нападу з ножем. За даними слідства, вони вже обговорювали можливі цілі: фестивалі або єврейські громади.

Також повідомляється, що 15-річний підліток розміщував у соціальній мережі TikTok відео, на яких можна побачити прапори терористичного угруповання "Ісламська держава".

Органи безпеки мали інформацію про підлітка ще з кінця серпня.

Поліція взяла підлітка під варту як запобіжний захід до закінчення панахиди з приводу нападу в Золінгені, а після заходу його знову відпустили.

Як зазначило видання, лише після того, як слідство знайшло на його мобільному телефоні розмови з ісламістом, районний суд Вупперталя 20 вересня постановив залишити його під вартою. Адвокат підлітка не захотів коментувати звинувачення.

Як відомо, у серпні 56-річний чоловік, 67-річний чоловік і 56-річна жінка загинули в результаті нападу, який стався перед музичною сценою на ринковій площі в Золінгені під час Фестивалю розмаїття, приуроченого до святкування 650-річчя міста.

2 жовтня повідомлялося, що у Німеччині допускають, що ситуація із безпекою в країні може погіршитись після масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Як відомо, того ж дня у Копенгагені пролунали вибухи під посольством Ізраїлю, невдовзі після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Повідомлялося, що 3 жовтня у німецькому Франкфурті-на-Майні заборонили пропалестинську демонстрацію, зареєстровану на 7 жовтня.