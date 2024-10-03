СМИ: В Германии арестовали подростка по подозрению в планах нападения на евреев

В Германии арестовали 15-летнего подростка из города Вупперталь по подозрению в планировании нападения на евреев.

Об этом сообщило издание Spiegel, передает "Европейская правда".

По информации издания, прокуратура Дюссельдорфа арестовала 15-летнего подростка, которому якобы исламист, находящийся за рубежом, давал советы по террору. По данным следствия, они разговаривали о возможных целях.

Поэтому, сообщило издание, центральное управление по преследованию терроризма земли Северный Рейн-Вестфалия, расследует дело подростка по подозрению в сговоре с целью совершения преступления.

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По информации издания, после нападения в Золингене он якобы контактировал через чат с исламистом за рубежом, который хотел подстрекать его к нападению с ножом. По данным следствия, они уже обсуждали возможные цели: фестивали или еврейские общины.

Также сообщается, что 15-летний подросток размещал в социальной сети TikTok видео, на которых можно увидеть флаги террористической группировки "Исламское государство".

Органы безопасности имели информацию на подростка еще с конца августа.

Полиция взяла подростка под стражу в качестве меры пресечения до окончания панихиды по поводу нападения в Золингене, а после мероприятия его снова отпустить.

Как отметило издание, лишь после того, как следствие нашло на его мобильном телефоне разговоры с исламистом, районный суд Вупперталя 20 сентября постановил оставить его под стражей. Адвокат парня не захотел комментировать обвинения.

Как известно, в августе 56-летний мужчина, 67-летний мужчина и 56-летняя женщина погибли в результате нападения, которое произошло перед музыкальной сценой на рыночной площади в Золингене во время Фестиваля разнообразия, приуроченного к празднованию 650-летия города.

2 октября сообщалось, что в Германии допускают, что ситуация с безопасностью в стране может ухудшиться после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.

Как известно в тот же день в Копенгагене прогремели взрывы под посольством Израиля, вскоре после масштабной ракетной атаки Ирана против Израиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщалось, что 3 октября в немецком Франкфурте-на-Майне запретили пропалестинскую демонстрацию, зарегистрированную на 7 октября.