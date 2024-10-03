Оппозиция снова протестовала под парламентом Албании из-за заключения коллеги

Албанские оппозиционные депутаты в четверг, 3 октября, устроили протест под парламентом, сжигая чучела и вступая в столкновения с охранниками, после заключения своего коллеги Эрвина Салианджи за клевету.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Депутаты консервативной Демократической партии Албании призвали к бойкоту заседания парламента в четверг и пытались заблокировать вход в здание своим коллегам из правящей Социалистической партии.

Оппозиционеры подрались с охранниками и сожгли чучела с портретами четырех представителей власти, в частности премьер-министра Албании Эди Рамы и министра внутренних дел Фатмира Джафая.

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Фото: АР

После того, как оппозиционные депутаты не смогли попасть в зал заседаний, они прекратили протест, а вскоре после этого их коллеги-социалисты закрыли сессию и ушли.

Демократы объявили о национальном протесте в следующий понедельник, 7 октября, в Тиране, и призвали сторонников принять участие в акциях гражданского неповиновения.

Протесты начались в связи с заключением Эрвина Салианджи, который в 2018 году требовал отставки тогдашнего министра внутренних дел из-за обвинений в незаконной деятельности своего брата, которые впоследствии оказались сфабрикованными.

Салианджи, который на прошлой неделе начал отбывать однолетнее заключение, обжаловал свой приговор в Верховном суде.

В понедельник демократы сорвали заседание парламента, заявив, что приговор Салианджи является политически мотивированным. Двадцать четыре депутата наказали приостановлением полномочий на срок от 10 до 60 дней.

Демократическая партия Албании давно обвиняет правящую Социалистическую партию в узурпации власти и с 2013 года устраивает насильственные протесты против правительства.