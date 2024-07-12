В Албанії демонстранти закидали коктейлями Молотова будівлю уряду
Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 09:44 —
Пізно ввечері у четвер опозиційні протестувальники закидали будівлю уряду та мерії столиці Тирани коктейлями Молотова, звинувачуючи прем'єр-міністра Еді Раму в корупції та вимагаючи його відставки.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Тисячі прихильників опозиції зібралися перед офісом Рами, а згодом і перед офісом мера Тирани, який також є представником Соціалістичної партії прем'єра.
Поліція не втручалась, але гасила пожежі від коктейлів Молотова, які поставили під загрозу життя кількох офіцерів. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Протестувальники також вимагали звільнення лідера опозиції Салі Беріші, який перебуває під домашнім арештом та під слідством за звинуваченням у корупції під час перебування на посаді прем'єра у 2005-2013 роках.
Опозиціонер заперечував правопорушення, звинувачуючи прем'єра в політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб змусити опонентів замовкнути. Рама неодноразово заперечував ці звинувачення.
Прокурори ще не вирішили, чи висувати офіційні звинувачення проти Беріші.
Раніше Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF) заявило, що близько 33 мільйонів євро коштів, призначених для допомоги албанським сільським громадам, що перебувають у скрутному становищі, були використані не за призначенням.
На початку червня в Албанії спалахнули протести проти прем'єра Еді Рами із закликом до нього піти у відставку: демонстранти підпалили шини й закидали поліцію камінням після того, як в розслідуванні італійських журналістів з'явилися звинувачення в причетності посадовця до організованої злочинності та корупції.
У лютому кілька тисяч прихильників албанської опозиції влаштували акцію протесту в Тирані, звинувачуючи уряд країни в корупції.