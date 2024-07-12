В Албанії демонстранти закидали коктейлями Молотова будівлю уряду

Пізно ввечері у четвер опозиційні протестувальники закидали будівлю уряду та мерії столиці Тирани коктейлями Молотова, звинувачуючи прем'єр-міністра Еді Раму в корупції та вимагаючи його відставки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Тисячі прихильників опозиції зібралися перед офісом Рами, а згодом і перед офісом мера Тирани, який також є представником Соціалістичної партії прем'єра.

Reuters

Reuters

Поліція не втручалась, але гасила пожежі від коктейлів Молотова, які поставили під загрозу життя кількох офіцерів. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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Протестувальники також вимагали звільнення лідера опозиції Салі Беріші, який перебуває під домашнім арештом та під слідством за звинуваченням у корупції під час перебування на посаді прем'єра у 2005-2013 роках.

Опозиціонер заперечував правопорушення, звинувачуючи прем'єра в політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб змусити опонентів замовкнути. Рама неодноразово заперечував ці звинувачення.

Прокурори ще не вирішили, чи висувати офіційні звинувачення проти Беріші.

Раніше Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF) заявило, що близько 33 мільйонів євро коштів, призначених для допомоги албанським сільським громадам, що перебувають у скрутному становищі, були використані не за призначенням.

На початку червня в Албанії спалахнули протести проти прем'єра Еді Рами із закликом до нього піти у відставку: демонстранти підпалили шини й закидали поліцію камінням після того, як в розслідуванні італійських журналістів з'явилися звинувачення в причетності посадовця до організованої злочинності та корупції.

У лютому кілька тисяч прихильників албанської опозиції влаштували акцію протесту в Тирані, звинувачуючи уряд країни в корупції.