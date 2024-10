Опозиція Албанії зірвала засідання парламенту: жбурляли предмети й спалили стільці

Албанські опозиційні депутати зірвали засідання парламенту в понеділок на знак протесту проти ув'язнення свого колеги за наклеп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Консервативна Демократична партія Албанії давно звинувачує керівну Соціалістичну партію в узурпації влади і з 2013 року влаштовує насильницькі протести проти уряду.

Минулого тижня суд підтвердив рік ув’язнення для албанського політика Ервіна Саліанджі за наклеп. У 2018 році Саліанджі вимагав відставки тодішнього міністра внутрішніх справ від Соціалістичної партії Фатміра Хафаджа після появи відео, на якому двоє чоловіків стверджували, що брат Хафаджа був причетний до незаконної діяльності. Представлені файли і записи виявилися сфабрикованими, а двоє чоловіків втекли з країни.

У понеділок демократи скидали мікрофони зі столів, кидали предмети в крісла спікера парламенту та міністрів, палили стільці. Вони стверджували, що тюремне ув'язнення Саліанджі є політично мотивованим.

What happened in #Albania? – The opposition accuses Prime Minister #EdiRama of arresting the democratic deputy #Ervin Salianji. – The arrest of the leader of the PD #SaliBerisha. pic.twitter.com/0nKNnVOh7S