В ПАСЕ обеспокоены попытками партии власти Грузии "украсть" грядущие выборы

Двадцать четыре делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы выразили обеспокоенность тем, что партия власти Грузии "Грузинская мечта" готовится украсть предстоящие парламентские выборы 26 октября.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ПАСЕ заявлении, пишет "Европейская правда".

Подписанты утверждают, что "Грузинская мечта" начала массированную кампанию запугивания оппозиционных кандидатов и их сторонников, а также физических нападений на оппозиционных активистов.

"Избирателей также запугивают, распространяя ложную информацию, ставящую под сомнение тайну голосования – "власть узнает, как вы проголосовали, и будут последствия", – говорится в заявлении.

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Там также указали на препятствия в регистрации независимых наблюдателей на парламентских выборах в Грузии и взятие властями под контроль Центральной избирательной комиссии.

"Такие действия создали предвыборную среду, в которой очень трудно провести свободные и честные выборы. Для того, чтобы добиться международного признания результатов выборов, власть должна прекратить действовать антидемократическим способом и изменить курс", – констатируют делегаты ПАСЕ.

Заявление подписали члены парламентов 15 стран: Эстонии, Андорры, Монако, Украины, Италии, Норвегии, Латвии, Финляндии, Литвы, Люксембурга, Греции, Польши, Хорватии, Швеции и Дании.

Исследование общественного мнения в прошлом месяце показало, что объединенная оппозиция имеет шансы получить больше голосов, чем партия власти "Грузинская мечта".

Между тем недавно "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте, – "нормальная жизнь" в Грузии.