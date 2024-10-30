Президент Литви бачить свою радницю кандидаткою на посаду глави МЗС

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що його радниця Аста Скайсгіріте була б найкращим кандидатом на посаду міністра закордонних справ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить Delfi.

Він зазначив, що поки зарано говорити про конкретні імена кандидатів у міністри, поки не завершилося обговорення контурів керівної коаліції, але додав, що сам візьме активну участь у формуванні уряду.

"Дійсно може, тому що вона (Скайсгіріте. – Ред.) найкраща (кандидатка). Знаєте, інколи кажуть, що дипломатично слід казати "одна з найкращих". Я кажу "найкраща" – недипломатично. Оскільки найкраща, то звісно, що президент хоче бачити таку людину у своїй команді", – сказав Науседа.

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Ще одним надзвичайно важливим портфелем литовський президент назвав посаду міністра національної оборони.

Науседа розповів, що братиме активну участь в процесі призначення керівника і цього міністерства.

"Дві згадані вами сфери є дуже важливими для Литви... це питання, які, згідно з конституцією, є особливо важливими для президента. Тому моя роль у цій сфері, не буду приховувати, буде дуже активною, і я справді постараюся залучити на ці посади найкращих кандидатів", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Литві Соціал-демократична партія, яка досі перебувала в опозиції, закріпила лідерство та матиме найбільшу кількість мандатів у Сеймі – 52.

Наразі також залишається відкритим питання, хто очолить новий уряд, оскільки, за повідомленнями ЗМІ, лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте відмовиться від посади прем'єра.

Детальніше читайте у статті: Вільнюс обирає крен вліво: чи вплине зміна влади у Литві на підтримку України.