Президент Литвы видит свою советницу кандидатом на пост главы МИД

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что его советница Аста Скайсгирите была бы лучшим кандидатом на должность министра иностранных дел.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит Delfi.

Он отметил, что рано говорить о конкретных именах кандидатов в министры, пока не завершилось обсуждение контуров правящей коалиции, но добавил, что сам примет активное участие в формировании правительства.

"Действительно может, потому что она (Скайсгирите. – Ред.) лучшая (кандидатка). Знаете, иногда говорят, что дипломатично следует говорить "одна из лучших". Я говорю "лучшая" – недипломатично. Поскольку лучшая, то конечно, что президент хочет видеть такого человека в своей команде", – сказал Науседа.

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Еще одним чрезвычайно важным портфелем литовский президент назвал должность министра национальной обороны.

Науседа рассказал, что будет активно участвовать в процессе назначения руководителя и этого министерства.

"Две упомянутые вами сферы очень важны для Литвы... это вопросы, которые, согласно конституции, являются особенно важными для президента. Поэтому моя роль в этой сфере, не буду скрывать, будет очень активной, и я действительно постараюсь привлечь на эти должности лучших кандидатов", – добавил он.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Литве Социал-демократическая партия, которая до сих пор находилась в оппозиции, закрепила лидерство и будет иметь наибольшее количество мандатов в Сейме – 52.

Сейчас также остается открытым вопрос, кто возглавит новое правительство, поскольку, по сообщениям СМИ, лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте откажется от должности премьера.

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