У керівній партії Грузії кажуть, що Байден не може оцінювати їхні вибори

Генеральний секретар керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що президент США Джо Байден не може давати оцінку парламентським виборам, що пройшли в країні.

Заяву Каладзе наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Так представник партії влади Грузії відреагував на заклик Байдена до діалогу із опозицією та "відновлення чесності виборів".

"Джо Байден не може бути оцінювачем виборів, а також того, чи є влада легітимною, чи ні. Це оцінює ОБСЄ/БДІПЛ. Ми почули їхній проміжний звіт, який був чудовим, я не пам'ятаю такого звіту на виборах і після їх закінчення", – сказав Каладзе.

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За його словами, згідно зі звітом міжнародних спостерігачів, вибори у Грузії "були конкурентними, багатопартійними", а у людей "була можливість зробити свій вибір".

Він також додав, що "переконаний у нашій правді".

У своїй заяві американський президент висловив "глибоку стурбованість" відступом Грузії від демократії. Байден закликав грузинський уряд прозоро розслідувати всі порушення під час виборів.

За підсумками парламентських виборів у Грузії міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери почали протести.

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.