Байден відреагував на скандальні вибори в Грузії

Президент США Джо Байден закликав грузинську владу піти на діалог із опозицією та "відновити чесність виборів" після голосування за обрання нового парламенту Грузії 26 жовтня, результати якого опозиційні сили не визнали.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Байдена цитує Білий дім.

Американський президент висловив "глибоку стурбованість" відступом Грузії від демократії, зокрема ухваленням законодавства, яке є "дзеркальним відображенням російських законів, що обмежують основні свободи і звужують простір для незалежних організацій громадянського суспільства".

"Нещодавні парламентські вибори в Грузії 26 жовтня були затьмарені численними зафіксованими зловживаннями адміністративним ресурсом, а також залякуванням і примусом виборців", – констатував він.

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Байден закликав грузинський уряд прозоро розслідувати всі порушення під час виборів, скасувати закони, що обмежують свободу зібрань і вираження поглядів, і "розпочати негайний інклюзивний діалог з усіма політичними силами в Грузії щодо відновлення чесності виборів".

"Закликаємо всі сторони суворо поважати верховенство права і основні свободи, які залишаються основою для євроатлантичного майбутнього Грузії", – підсумував президент США.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

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