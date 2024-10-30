В правящей партии Грузии говорят, что Байден не может оценивать их выборы

Генеральный секретарь правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что президент США Джо Байден не может давать оценку прошедшим в стране парламентским выборам.

Заявление Каладзе приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Так представитель партии власти Грузии отреагировал на призыв Байдена к диалогу с оппозицией и "восстановлению честности выборов".

"Джо Байден не может быть оценщиком выборов, а также того, является ли власть легитимной или нет. Это оценивает ОБСЕ/БДИПЧ. Мы услышали их промежуточный отчет, который был замечательным, я не помню такого отчета на выборах и после их окончания", – сказал Каладзе.

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По его словам, согласно отчету международных наблюдателей, выборы в Грузии "были конкурентными, многопартийными", а у людей "была возможность сделать свой выбор".

Он также добавил, что "убежден в нашей правде".

В своем заявлении американский президент выразил "глубокую обеспокоенность" отступлением Грузии от демократии. Байден призвал грузинское правительство прозрачно расследовать все нарушения во время выборов.

По итогам парламентских выборов в Грузии международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры начали протесты.

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

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