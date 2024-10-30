Глава МОЗ Франції хоче заборонити нікотинові пакетики

Міністерка охорони здоров’я Франції Женев’єва Дарр’єсек ініціювала заборону низки тютюновмісних продуктів, зокрема нікотинових пакетиків, які, як вона стверджує, є не менш шкідливими, ніж сигарети.

Своїми планами міністерка поділилась в інтерв’ю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

За словами Дарр’єсек, заборона стосується, зокрема, "пакетиків з нікотином, які кладуть в рот, на ясна або під язик", та подібних продуктів у вигляді, приміром, жуйки.

Забороняючи нікотинові пакетики, глава французького МОЗ, за її словами, хоче "захистити молодь", оскільки "маркетинг цих продуктів безпосередньо націлений на молодих людей".

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"Заборона буде опублікована в найближчі кілька тижнів", – пообіцяла вона.

Також міністерка згадала про підтриманий у парламенті Франції на початку року законопроєкт про заборону одноразових електронних сигарет, популярних серед підлітків.

Після того як Європейська комісія дала добро на заборону таких одноразових сигарет, закон має бути ухвалений "протягом наступних кількох тижнів", зазначила Дарр’єсек.

Нещодавно румунський парламент остаточно ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових пакетиків для перорального використання (паучів).

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