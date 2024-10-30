Глава Минздрава Франции хочет запретить никотиновые пакетики

Министр здравоохранения Франции Женевьева Даррьесек инициировала запрет ряда табакосодержащих продуктов, в частности никотиновых пакетиков, которые, как она утверждает, являются не менее вредными, чем сигареты.

Своими планами министр поделилась в интервью Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

По словам Даррьесек, запрет касается, в частности, "пакетиков с никотином, которые кладут в рот, на десны или под язык", и подобных продуктов в виде, например, жвачки.

Запрещая никотиновые пакетики, глава французского Минздрава, по ее словам, хочет "защитить молодежь", поскольку "маркетинг этих продуктов непосредственно нацелен на молодых людей".

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"Запрет будет опубликован в ближайшие несколько недель", – пообещала она.

Также министр упомянула о поддержанном в парламенте Франции в начале года законопроекте о запрете одноразовых электронных сигарет, популярных среди подростков.

После того как Европейская комиссия дала добро на запрет таких одноразовых сигарет, закон должен быть принят "в течение следующих нескольких недель", отметила Даррьесек.

Недавно румынский парламент окончательно принял закон о запрете рекламы электронных сигарет, в частности вейпов и устройств для нагревания табака, а также никотиновых пакетиков для перорального использования (паучей).

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