Щонайменше 70 людей загинули в Іспанії через потужні повені

Внаслідок повеней в Іспанії кількість загиблих зросла до, щонайменше, 70 людей.

Про це із посиланням на El Pais повідомляє "Європейська правда".

Об'єднаний оперативний координаційний центр підтвердив кількість жертв. Відомо, що 62 особи загинули у провінції Валенсія, ще дві жінки загинули у містах Міра (провінція Куенка) та Летура (провінція Альбасете).

Подробиці про інших загиблих відсутня.

Реклама:

У місті Утьєль рятувальники на човнах працювали у темряві, щоб очистити зону повені – їм вдалося врятувати кількох людей. Аварійно-рятувальні служби все ще намагаються дістатися найбільш постраждалих районів. У Валенсії випала річна норма опадів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у телевізійному зверненні пообіцяв відновити міста після руйнівних злив, передає агентство Reuters.

Як відомо, раптові повені почалися в Іспанії 29 жовтня через потужні зливи.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Повідомляли, що Міністерство оборони Іспанії пропонує надати мобільні морги для постраждалих від повеней районів, оскільки є побоювання, що кількість жертв може зрости.