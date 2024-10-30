ЗМІ: ЄС готовий допомогти Іспанії, яку накрили смертоносні повені

У Євросоюзі заявили, що готові надати Іспанії допомогу на тлі сильних повеней, які вже забрали життя понад 50 осіб.

Про це виданню El Pais розповіли джерела в Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Водночас співрозмовники видання уточнили, що наразі не отримували запитів на надання допомоги, що є передумовою для активації механізму цивільного захисту ЄС.

Серед доступних інструментів – активація Механізму цивільного захисту ЄС, який гарантує швидке розгортання допомоги або "своєчасне" направлення експертів, залежно від надзвичайної ситуації.

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Допомогу також може бути запитано у європейської супутникової системи Copernicus, додали джерела.

Своєю чергою президентка Європейського парламенту Роберта Метсола висловила свою солідарність з постраждалими від руйнівних повеней на півдні і сході Іспанії.

Вона запевнила, що "Європа готова допомогти" перед обличчям масштабного стихійного лиха.

За останніми даними, в Іспанії внаслідок раптових повеней загинула щонайменше 51 людина.

Раніше повідомляли, що внаслідок сильних дощів, які спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії, щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти, були закриті дороги та припинено швидкісне залізничне сполучення.Також згодом повідомляли про 13 загиблих.