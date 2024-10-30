Міноборони Іспанії пропонує мобільні морги для постраждалих від повеней районів

Міністерство оборони Іспанії пропонує надати мобільні морги для постраждалих від повеней районів, оскільки є побоювання, що кількість жертв може зрости.

Про це заявила міністерка оборони Маргарита Роблес, яку цитує El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Оборонне відомство запропонувало розгорнути мобільні морги у зв'язку з побоюваннями, що після того, як бруд, що затопив багато міст Валенсії, почне сходити, можуть бути знайдені ще загиблі.

За її словами, загалом мобілізували понад 1000 військових, з яких 250 беруть участь у рятувальних роботах, а ще 750 перебувають на позиціях, очікуючи доступу до районів, які все ще залишаються ізольованими.

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Роблес розповіла, що рятувальні операції вже почалися з використанням гелікоптерів Cougar з армійського батальйону екстреної допомоги, що базується в Бетері (Валенсія), також були задіяні літаки ВПС.

Міністерство оборони мобілізувало військових психологів для роботи з сім'ями жертв, а також кінологічні команди з навченими собаками для пошуку тіл загиблих.

"Ми продовжуватимемо робити все необхідне, скільки буде потрібно", – сказала Роблес.

За останніми даними, в Іспанії внаслідок раптових повеней загинула щонайменше 51 людина.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявили, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів.