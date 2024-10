Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла до 62

Внаслідок руйнівної повені, яка охопила Іспанію, загинуло вже понад 60 людей.

Про це повідомило El Mundo, передає "Європейська правда".

Як передає видання, вже відомо про щонайменше 62 загиблі людини внаслідок повені.

Місцева влада міста Пайпорта заявляє, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".

Реклама:

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття сім’ям загиблих. Вона зазначила, що Європейський Союз вже запропонував допомогу.

Йдеться про систему Copernicus для координації рятувальних команд в Іспанії.

"Те, що ми бачимо в Іспанії, є руйнівним. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та рятувальниками", – заявила вона.

What we're seeing in Spain is devastating.



My thoughts are with the victims, their families and the rescue teams.



The EU has already offered support.



Copernicus has been activated.



The #EUCivilProtection can be mobilised.



Europa está lista para ayudar https://t.co/SOsCIxHwvV