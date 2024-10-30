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Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла до 62

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Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 13:52 — Уляна Кричковська

Внаслідок руйнівної повені, яка охопила Іспанію, загинуло вже понад 60 людей.

Про це повідомило El Mundo, передає "Європейська правда".

Як передає видання, вже відомо про щонайменше 62 загиблі людини внаслідок повені. 

Місцева влада міста Пайпорта заявляє, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття сім’ям загиблих. Вона зазначила, що Європейський Союз вже запропонував допомогу.

Йдеться про систему Copernicus для координації рятувальних команд в Іспанії.

"Те, що ми бачимо в Іспанії, є руйнівним. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та рятувальниками", – заявила вона.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів.

Повідомляли, що Міністерство оборони Іспанії пропонує надати мобільні морги для постраждалих від повеней районів, оскільки є побоювання, що кількість жертв може зрости.

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Іспанія стихійні лиха Урсула фон дер Ляєн
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