Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла до 62

Внаслідок руйнівної повені, яка охопила Іспанію, загинуло вже понад 60 людей.

Про це повідомило El Mundo, передає "Європейська правда".

Як передає видання, вже відомо про щонайменше 62 загиблі людини внаслідок повені.

Місцева влада міста Пайпорта заявляє, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".

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Más en Paiporta Valencia....



Me sigo sin explicar como esto hoy en día no se puede prevenir con antelación.



Por familiares un SMS 2hrs antes...WTF



Muy triste. pic.twitter.com/WoEYHujEfQ – Tanavon (@tanavon) October 30, 2024

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття сім’ям загиблих. Вона зазначила, що Європейський Союз вже запропонував допомогу.

Йдеться про систему Copernicus для координації рятувальних команд в Іспанії.

"Те, що ми бачимо в Іспанії, є руйнівним. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та рятувальниками", – заявила вона.

What we're seeing in Spain is devastating.



My thoughts are with the victims, their families and the rescue teams.



The EU has already offered support.



Copernicus has been activated.



The #EUCivilProtection can be mobilised.



Europa está lista para ayudar https://t.co/SOsCIxHwvV – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2024

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів.

Повідомляли, що Міністерство оборони Іспанії пропонує надати мобільні морги для постраждалих від повеней районів, оскільки є побоювання, що кількість жертв може зрости.