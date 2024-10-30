По меньшей мере 70 человек погибли в Испании из-за сильных наводнений

В результате наводнений в Испании число погибших возросло по меньшей мере до 70 человек.

Об этом со ссылкой на El Pais сообщает "Европейская правда".

Объединенный оперативный координационный центр подтвердил количество жертв. Известно, что 62 человека погибли в провинции Валенсия, еще две женщины погибли в городах Мира (провинция Куэнка) и Летура (провинция Альбасете).

Подробности о других погибших отсутствуют.

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В городе Утьель спасатели на лодках работали в темноте, чтобы очистить зону наводнения – им удалось спасти нескольких человек. Аварийно-спасательные службы все еще пытаются добраться до наиболее пострадавших районов. В Валенсии выпала годовая норма осадков.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в телевизионном обращении пообещал восстановить города после разрушительных ливней, передает агентство Reuters.

Как известно, внезапные наводнения начались в Испании 29 октября из-за мощных ливней.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сообщалось, что Министерство обороны Испании предлагает предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что число жертв может возрасти.