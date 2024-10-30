Боррель дав зрозуміти, що Сербії доведеться обирати між вступом у ЄС і дружбою з Москвою 

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Сербії доведеться рано чи пізно почати узгоджувати свою зовнішню політику з позицією ЄС, якщо вона планує стати членом Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ під час презентації доповіді Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидаток.

Боррель зазначив, що Сербії як майбутньому члену ЄС потрібно буде узгоджувати свою зовнішню політику із загальною політичною лінією Євросоюзу, що включає у тому числі приєднання до європейських санкцій – важливої складової зовнішньої політики, і що у ЄС не має бути сумнівів щодо стратегічного курсу Сербії.

Він акцентував, що за теперішніх обставин "бізнес як завжди" з путінською Росією неможливий, і так само ЄС не може не турбуватися через зближення Сербії з Китаєм.

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"Для нас важливо, щоб нові члени, ті, хто вступлять у ЄС, розуміли наші стратегічні занепокоєння у теперішніх геополітичних обставинах… Думаю, рано чи пізно доведеться гармонізувати свою зовнішню політику із зовнішньою політикою Європейського Союзу. Інакше членство буде під загрозою. Але зараз ми ще у процесі", – сказав головний дипломат ЄС.

У жовтні Сербія домовилася з російським "Газпромом" про додаткові поставки газу, для цього очільник сербської держкомпанії їздив до РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавнього візиту до Белграда похвалила сербського президента Александара Вучича, який не поїхав на саміт БРІКС у Росії, а зустрівся з нею та іншими європейськими лідерами.

Водночас, за даними ЗМІ, вона скасувала зустріч із сербським прем’єром Мілошем Вучевичем – через те, що той зустрічався з російським міністром і обговорював "зміцнення економічного та загального співробітництва".