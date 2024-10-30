Боррель дал понять, что Сербии придется выбирать между вступлением в ЕС и дружбой с Москвой

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Сербии придется рано или поздно согласовать свою внешнюю политику с позицией ЕС, если она планирует стать членом Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ во время презентации доклада Еврокомиссии по прогрессу стран-кандидаток.

Боррель отметил, что Сербии как будущему члену ЕС нужно будет согласовывать свою внешнюю политику с общей политической линией Евросоюза, включающей в том числе присоединение к европейским санкциям – важной составляющей внешней политики, и что у ЕС не должно быть сомнений относительно стратегического курса Сербии.

Он акцентировал, что в нынешних обстоятельствах "бизнес как всегда" с путинской Россией невозможен, и так само ЕС не может не беспокоиться из-за сближения Сербии с Китаем.

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"Для нас важно, чтобы новые члены, те, кто вступят в ЕС, понимали наши стратегические беспокойства в нынешних геополитических обстоятельствах... Думаю, рано или поздно придется гармонизировать свою внешнюю политику с внешней политикой Европейского Союза. Иначе членство будет под угрозой. Но сейчас мы еще в процессе", – сказал главный дипломат ЕС.

В октябре Сербия договорилась с российским "Газпромом " о дополнительных поставках газа, для этого глава сербской госкомпании ездил в РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита в Белград похвалила сербского президента Александара Вучича, который не поехал на саммит БРИКС в России, а встретился с ней и другими европейскими лидерами.

В то же время, по данным СМИ, она отменила встречу с сербским премьером Милошем Вучевичем – из-за того, что тот встречался с российским министром и обсуждал "укрепление экономического и общего сотрудничества".