Орбан каже, що Угорщина й Туреччина не координують дії у блокуванні вступу Швеції в НАТО

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Будапешт і Анкара діють у питанні затвердження вступу Швеції в НАТО повністю незалежно одне від одного.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Telex.

Орбан заперечив існування будь-яких домовленостей між Туреччиною та Угорщиною щодо процесу затвердження вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

"Дві країни можуть незалежно ухвалити рішення з цього питання, на цьому наполягає угорський парламент і він визначить своє рішення", – додав прем’єр.

Нагадаємо, на початку тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїздив до Будапешта з великою урядовою делегацією.

Як відомо, Угорщина і Туреччина – останні дві країни, які досі не ратифікували вступ Швеції.

Президент Туреччини прямо визнав, що реальна причина зволікань Анкари – очікування поступок від США і Канади, зокрема рішення щодо продажу Туреччині винищувачів F-16.

Тим часом Угорщина повторила обіцянку, що "не останньою" ратифікує вступ Швеції. Будапешт формально пояснює зволікання "браком поваги" з боку Стокгольма.