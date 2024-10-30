Венгрия возмутилась критикой Швеции в адрес Орбана и его слов о выборах в Грузии

Посла Швеции в Венгрии вызвали в МИД из-за возмущения Будапешта словами шведского премьера Ульфа Кристерссона в адрес Виктора Орбана и комментариев Орбана о "честных" выборах в Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает 444.hu.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вызвал на разговор шведского посла из-за критики шведского премьера Ульфа Кристерссона в адрес Виктора Орбана.

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Кристерссон комментировал поездку Орбана в Тбилиси почти сразу после скандальных парламентских выборов. Этот жест Орбана и его поспешное поздравление грузинских властей с победой даже до объявления ЦИК предварительных результатов вызвал большой резонанс в Европе, поскольку Венгрия сейчас является председательствующей страной в Совете ЕС.

Кристерссона сказал, что "все указывает на то, что выборы в Грузии прошли ненадлежащим образом" и выглядит так, что результатам нельзя доверять. Он выразил сожаление тем, что нынешняя грузинская власть, находясь под влиянием России, препятствует сближению Грузии с Европой.

Ульф Кристерссон также покритиковал Орбана за его слова, что выборы в Грузии якобы были "свободными и демократическими".

"Орбан не говорит от имени европейских государств или Швеции – скорее от имени России, но не всех нас", – заявил он.

"Мы не терпим и не примем, чтобы кто-то ставил под вопрос, что мы представляем наши собственные интересы, венгерские национальные интересы или позицию Венгрии", – отреагировал Петер Сийярто и поддержал слова Орбана, который не ставит под сомнение честность победы „Грузинской мечты".

"Брюссель и европейские либералы не могут осознать, что в Грузии выиграли не те, чьей победы они хотели, и что народ Грузии решил за себя и выбрал не либеральную, а консервативную, суверенистскую партию, выступающую за мир и семейные ценности, с поддержкой более 50%", – сказал Сийярто.

Напомним, Венгрия последней из членов НАТО ратифицировала вступление Швеции в Альянс – несмотря на то, что самые громкие претензии к Швеции звучали от Турции, а Венгрия обещала "не быть последней". Будапешт объяснял свои промедления "недостатком уважения".

В начале октября Венгрия вызвала посла Германии, которая раскритиковала венгерские власти за подрыв единства в ЕС и НАТО.