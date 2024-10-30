Росія обурилась арештом її майна у Фінляндії та викликала посла

Міністерство закордонних справ Росії в середу, 30 жовтня, викликало фінського посла Мар’ю Ліівала через арешт російських об’єктів нерухомості на території Фінляндії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні російського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Росії заявило фінській дипломатці, що Гельсінкі повинні "переглянути в найкоротші терміни нелегітимне рішення" про арешт об’єктів нерухомості, інакше "російська сторона вживе заходів у відповідь".

Окремо в Москві обурились тим, що фінське зовнішньополітичне відомство залишило без реакції ноти російського посольства.

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Цього тижня суд у Фінляндії дав згоду на арешт низки російських активів у країні за позовом української компанії "Нафтогаз".

Цей крок спрямований на втілення рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у квітні 2023 року. Трибунал зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів на користь "Нафтогазу" для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму.

За даними ЗМІ, серед арештованих об'єктів нерухомості є зокрема пляж, який використовували російські дипломати.