Россия возмутилась арестом ее имущества в Финляндии и вызвала посла

Министерство иностранных дел России в среду, 30 октября, вызвало финского посла Марью Лиивала из-за ареста российских объектов недвижимости на территории Финляндии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство России заявило финской дипломатке, что Хельсинки должны "пересмотреть в кратчайшие сроки нелегитимное решение" об аресте объектов недвижимости, иначе "российская сторона примет ответные меры".

Отдельно в Москве возмутились тем, что финское внешнеполитическое ведомство оставило без реакции ноты российского посольства.

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На этой неделе суд в Финляндии дал согласие на арест ряда российских активов в стране по иску украинской компании "Нафтогаз".

Этот шаг направлен на воплощение решения Международного арбитражного суда в Гааге в апреле 2023 года. Трибунал обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза " для компенсации убытков и потери имущества в результате оккупации Крыма.

По данным СМИ, среди арестованных объектов недвижимости есть в частности пляж, который использовали российские дипломаты.