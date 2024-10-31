При попытке пересечь Ла-Манш погибли четверо мигрантов

Один человек погиб при попытке пересечь Ла-Манш на лодке в Британию, тела еще трех погибших мигрантов были найдены на побережье.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, французский региональный оперативный центр наблюдения и спасения отправил спасательное судно и вертолет Военно-морских сил Франции после сообщений о людях в воде.

Спасатели доставили в безопасное место около 15 человек, однако один мигрант погиб, несмотря на экстренные меры.

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В среду, 30 октября, на близлежащих пляжах местные власти нашли тела трех погибших.

Прокуратура города Булонь-Сюр-Мер анонсировала начало расследования.

В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека. На прошлой неделе в аварии лодки с мигрантами в Ла-Манше погиб младенец, остальных мигрантов спасли и вернули во Францию.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является постоянной причиной напряжения между Парижем и Лондоном и одной из топ-тем в политической повестке дня Британии.

Неофициально сообщалось, что Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании соглашение об убежище и миграции, которое бы отвечало требованиям ЕС и помогло бы решить проблему с нелегальной миграцией через Ла-Манш.