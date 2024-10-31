Німеччина наказала закрити всі консульства Ірану

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у четвер, 31 жовтня, оголосила про закриття трьох іранських консульств у країні у відповідь на страту німецько-іранського громадянина Джамшида Шармагда.

Про це повідомило видання DW, передає "Європейська правда".

Як проінформували журналісти, консульства розташовані у Франкфурті, Гамбурзі та Мюнхені.

Бербок, оголошуючи про закриття установ, акцентувала, що Німеччина неодноразово давала зрозуміти Ірану, що страта німецького громадянина матиме наслідки.

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"Ми неодноразово і недвозначно давали зрозуміти Тегерану, що страта німецького громадянина матиме серйозні наслідки", – акцентувала вона.

Очільниця німецького МЗС зазначила, що країна домагатиметься запровадження санкцій на рівні Європейського Союзу проти осіб, причетних до страти Шармагда.

Іран повідомив про страту німецького громадянина Джамшида Шармагда у понеділок, 28 жовтня.

Він народився у Тегерані, провів дитинство у Німеччині, а більшу частину життя прожив у США. Чоловіка викрали та вивезли до Ірану під час поїздки до Дубаю, після чого висунули звинувачення у тероризмі на підставі нібито зв’язків з іранською опозиційною організацією в екзилі і навесні 2023 року засудили до смертної кари.

Канцлер Олаф Шольц та Бербок висловили обурення з приводу страти, а лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц закликав вислати посла Ірану.

29 жовтня країна викликала посла Ірану, а також відкликала посла у Тегерані для консультацій.