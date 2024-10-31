Германия приказала закрыть все консульства Ирана
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг, 31 октября, объявила о закрытии трех иранских консульств в стране в ответ на казнь немецко-иранского гражданина Джамшида Шармагда.
Об этом сообщило издание DW, передает "Европейская правда".
Как проинформировали журналисты, консульства находятся во Франкфурте, Гамбурге и Мюнхене.
Бербок, объявляя о закрытии учреждений, акцентировала, что Германия неоднократно давала понять Ирану, что казнь немецкого гражданина будет иметь последствия.
"Мы неоднократно и недвусмысленно давали понять Тегерану, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия", – акцентировала она.
Глава немецкого МИД отметила, что страна будет добиваться введения санкций на уровне Европейского Союза против лиц, причастных к казни Шармахада.
Иран сообщил о казни немецкого гражданина Джамшида Шармагда в понедельник, 28 октября.
Он родился в Тегеране, провел детство в Германии, а большую часть жизни прожил в США. Мужчину похитили и вывезли в Иран во время поездки в Дубай, после чего предъявили обвинение в терроризме на основании якобы связей с иранской оппозиционной организацией в изгнании и весной 2023 года приговорили к смертной казни.
Канцлер Олаф Шольц и Бербок выразили возмущение по поводу казни, а лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц призвал выслать посла Ирана.
29 октября страна вызвала посла Ирана, а также отозвала посла в Тегеране для консультаций.