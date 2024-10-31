Германия приказала закрыть все консульства Ирана

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг, 31 октября, объявила о закрытии трех иранских консульств в стране в ответ на казнь немецко-иранского гражданина Джамшида Шармагда.

Об этом сообщило издание DW, передает "Европейская правда".

Как проинформировали журналисты, консульства находятся во Франкфурте, Гамбурге и Мюнхене.

Бербок, объявляя о закрытии учреждений, акцентировала, что Германия неоднократно давала понять Ирану, что казнь немецкого гражданина будет иметь последствия.

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"Мы неоднократно и недвусмысленно давали понять Тегерану, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия", – акцентировала она.

Глава немецкого МИД отметила, что страна будет добиваться введения санкций на уровне Европейского Союза против лиц, причастных к казни Шармахада.

Иран сообщил о казни немецкого гражданина Джамшида Шармагда в понедельник, 28 октября.

Он родился в Тегеране, провел детство в Германии, а большую часть жизни прожил в США. Мужчину похитили и вывезли в Иран во время поездки в Дубай, после чего предъявили обвинение в терроризме на основании якобы связей с иранской оппозиционной организацией в изгнании и весной 2023 года приговорили к смертной казни.

Канцлер Олаф Шольц и Бербок выразили возмущение по поводу казни, а лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц призвал выслать посла Ирана.

29 октября страна вызвала посла Ирана, а также отозвала посла в Тегеране для консультаций.