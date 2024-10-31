ЗМІ: В Іспанії вже 140 загиблих унаслідок сильних повеней

Загальна кількість загиблих у результаті сильних повеней в Іспанії станом на обід четверга, 31 жовтня, становить уже 140 людей.

Про це повідомило іспанське інформагентство EFE, передає "Європейська правда".

Найбільша кількість загиблих припадає на Валенсію, яка найбільше постраждала від стихійного лиха, решту жертв виявили в автономних співтовариствах Кастілья-Ла-Манча та Андалусія.

Аварійні служби в Іспанії продовжують розбирати завали в пошуках зниклих безвісти. Іспанський прем’єр Педро Санчес особисто відвідав Валенсію, аби ознайомитися з ходом рятувальних робіт.

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Підрозділ з надзвичайних ситуацій іспанської армії зосередив свої зусилля на пошуку зниклих безвісти в постраждалих районах за допомогою собак і почав надавати психологічну допомогу.

Генеральний директорат дорожнього руху Іспанії просить не їхати до Валенсії, оскільки багато доріг у цій місцевості не дозволені для руху.

Крім того, нове попередження від системи оповіщення населення Es-Alert через мобільні телефони нагадує жителям уникати поїздок на дорогах, щоб дати можливість працювати фахівцям з надзвичайних ситуацій.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Національна поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від стихії.