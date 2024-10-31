СМИ: В Испании уже 140 погибших в результате сильных наводнений

Общее число погибших в результате сильных наводнений в Испании по состоянию на обед четверга, 31 октября, составляет уже 140 человек.

Об этом сообщило испанское информагентство EFE, передает "Европейская правда".

Наибольшее количество погибших приходится на Валенсию, которая больше всего пострадала от стихийного бедствия, остальные жертвы обнаружили в автономных сообществах Кастилья-Ла-Манча и Андалусия.

Аварийные службы в Испании продолжают разбирать завалы в поисках пропавших без вести. Испанский премьер Педро Санчес лично посетил Валенсию, чтобы ознакомиться с ходом спасательных работ.

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Подразделение по чрезвычайным ситуациям испанской армии сосредоточило свои усилия на поиске пропавших без вести в пострадавших районах с помощью собак и начало оказывать психологическую помощь.

Генеральный директорат дорожного движения Испании просит не ехать в Валенсию, поскольку многие дороги в этой местности не разрешены для движения.

Кроме того, новое предупреждение от системы оповещения населения Es-Alert через мобильные телефоны напоминает населению о необходимости избегать поездок на дорогах, чтобы дать возможность работать специалистам по чрезвычайным ситуациям.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Национальная полиция Испании арестовала 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за кражи в районах, наиболее пострадавших от стихии.