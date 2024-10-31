В Іспанії заарештували 39 осіб за пограбування в постраждалих від повені районах

Вночі Національна поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від шторму "Дана".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило El Mundo.

Як повідомляє іспанська газета, сили безпеки країни пильно стежать за дорогами та приміщеннями через випадки мародерства.

"Коли трапляється біда, з'являються люди, які не мають жодних докорів сумління", – попереджає Цивільна гвардія.

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Джерела El Mundo в поліції повідомили, що арешти почалися вчора, і більшість з них пов'язані з крадіжками в торговому центрі в муніципалітеті Альдаї (Валенсія).

Хоча представники Цивільної гвардії зосереджені на порятунку та допомозі, вони також спостерігають за майном в будинках, в магазинах і на автомагістралі.

"Ми намагаємося робити все: і рятувати, і допомагати, і протидіяти мародерству, оскільки на кону зараз також громадська безпека", – пояснив один із співрозмовників.

Нагадаємо, за останніми даними, жертвами раптових повеней в Іспанії стали 95 осіб. Вранці 31 жовтня у постраждалих від повеней регіонах поновили пошуки зниклих безвісти.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.