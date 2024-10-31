Зеленський про реакцію світу на військових КНДР: Це нуль

Президент Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Владімір Путін наразі випробовує реакцію світу на північнокорейських військових у Курській області, й зараз, на думку українського лідера, вона нульова.

Про це він заявив у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає "Європейська правда".

Президент акцентував, що північнокорейські військові вже у Курській області. Він наголосив, що "вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть", і, на його думку, це питання "днів, а не місяців".

Зеленський впевнений: залучаючи до бойових дій північнокорейських військових, Путін випробовує реакцію світу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте.

Реклама:

"Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент", – наголосив він.

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою.

"Це нічого, це нуль", – підсумував Зеленський.

Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.

Глава Пентагону Ллойд Остін переконаний, що навіть залучення північнокорейських військ не допоможе Путіну у розв’язаній ним війні проти України.