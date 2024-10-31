Глава Пентагону: Путін не виграє війну в Україні, навіть з військами КНДР

Глава Пентагону Ллойд Остін переконаний, що навіть залучення північнокорейських військ не допоможе кремлівському правителю Владіміру Путіну у розв’язаній ним війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Остін заявив на пресконференції з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном.

Очільник американського оборонного відомства розповів, що обговорив зі своїм південнокорейським колегою можливу реакцію "на цю небезпечну та дестабілізуючу ескалацію".

"Зараз є дані про те, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч солдатів для навчання на сході Росії, і деякі з цих військ КНДР вже перемістилися ближче до України", – сказав Остін.

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За його словами, солдати КНДР одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням.

"І мене все більше турбує, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області", – додав глава Пентагону.

Він підкреслив, що звернення за допомогою військами до такої держави-ізгоя, як Північна Корея, лише підкреслює, наскільки великими є проблеми Путіна.

Остін зазначив, що США повністю усвідомлюють наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону.

"Путін не здобуде перемогу в Україні навіть за допомогою Північної Кореї, але ці події, що викликають глибоке занепокоєння, лише підкреслюють важливість нашого союзу з Республікою Корея та іншими союзниками і партнерами, прихильними до спільної безпеки і процвітання", – наголосив він.

Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.