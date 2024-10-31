Зеленский о реакции мира на военных КНДР: Это ноль

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин испытывает реакцию мира на северокорейских военных в Курской области, и сейчас, по мнению украинского лидера, она нулевая.

Об этом он заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает "Европейская правда".

Президент акцентировал, что северокорейские военные уже в Курской области. Он отметил, что "они еще не участвовали в боевых действиях, но будут", и, по его мнению, это вопрос "в днях, а не месяцах".

Зеленский уверен: привлекая к боевым действиям северокорейских военных, Путин испытывает реакцию мира, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны возрастет.

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"Северокорейским контингентом Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет увеличивать контингент", – подчеркнул он.

Президент также назвал сегодняшнюю реакцию на привлечение военных КНДР нулевой.

"Это ничего, это ноль", – подытожил Зеленский.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что даже привлечение северокорейских войск не поможет Путину в развязанной им войне против Украины.