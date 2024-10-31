В Греции расследуют взрыв в квартире, который убил мужчину и ранил женщину

Вечером в четверг, 31 октября, в греческой столице Афины погиб мужчина и получила ранения женщина, в результате взрыва в квартире – правоохранители начали антитеррористическое расследование.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции и пожарных, передает "Европейская правда".

Как сообщили правоохранители, в результате взрыва погиб мужчина, а женщина получила серьезные ранения – ее эвакуировали в больницу.

Один из правоохранителей отметил, что антитеррористическое подразделение полиции Греции проводит расследование на основе признаков того, что взрыв был вызван взрывным устройством.

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Взрыв уничтожил квартиру и нанес серьезный ущерб всему жилому дому в районе Ампелокипи, отметили правоохранители.

Агентство отметило, что небольшие взрывы бомб и поджоги были частыми в Греции до и во время долгового кризиса 2009-18 годов, большинство из них были направлены против политиков, судей и бизнесменов. В последние годы их количество уменьшилось.

Также 31 октября сообщалось, что немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.

А недавно в Польше прокуратура объявила о задержании четырех человек, которых обвиняют в международной диверсионной деятельности.