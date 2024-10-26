У Польщі затримали чотирьох диверсантів, які відправляли поштою пакунки з вибухівкою

У Польщі прокуратура оголосила про затримання чотирьох осіб, яких звинувачують у міжнародній диверсійній діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Серед іншого, члени групи, як стверджується, надсилали посилки, які самозаймалися під час авіаперевезення.

Ще двох ідентифікованих підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

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"Одночасно проводяться інтенсивні заходи з метою встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності цієї групи, у тому числі у співпраці з правоохоронними органами інших країн Європейського Союзу", – повідомила прокурор Катажина Калув-Яшевська.

За її словами, розслідування стосується причетності "до діяльності іноземної спецслужби шляхом здійснення диверсійних актів, що полягають у пошкодженні промислових об'єктів і критичної інфраструктури у вигляді аеропортів, літаків і транспортних засобів" у Польщі та інших країнах ЄС.

Згідно з висновками обвинувачення, "діяльність групи полягала в актах диверсій і саботажу, пов'язаних з відправкою через кур'єрські компанії до країн Європейського Союзу і Великої Британії посилок, що містили замасковані вибухові та небезпечні матеріали, які самозаймалися або детонували під час наземного і повітряного транспортування".

Крім того, метою групи було тестування каналу передачі такого типу вантажів, які в кінцевому підсумку мали бути відправлені до США та Канади.

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) заявило, що польські служби відзначають активізацію диверсійної діяльності, спрямованої проти Польщі, країн ЄС і НАТО.

"Вони ініціюються і координуються російськими спецслужбами". – оцінює агентство.

Воно додало, що прокуратура здійснює нагляд за кількома розслідуваннями диверсійної діяльності, які були доручені ABW і поліції. В ході цих розслідувань близько 20 підозрюваним були висунуті звинувачення.

Нагадаємо, голова внутрішньої розвідувальної служби Німеччини Томас Хальденванг розповів про випадок, коли посилка загорілась у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, і лише завдяки збігу обставин пожежа не почалась на борту літака, який перевозив посилку.

У Британії також підтвердили подібний випадок на складі DHL у Бірмінгемі, його розслідування триває.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.