ЗМІ: У ЄС не бойкотуватимуть дводенний саміт у Будапешті через дії Орбана

Більшість європейських держав вирішили взяти участь у дводенному саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті 7-8 листопада, хоча раніше були пропозиції його бойкотувати через скандальні зовнішньополітичні витівки Віктора Орбана.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався портал VSquare.

За словами урядовців і дипломатів низки європейських країн, з якими поговорив VSquare, лише країни Балтії та деякі країни Північної Європи можуть бойкотувати саміт ЄПС в Угорщині, який також збігатиметься із самітом ЄС.

Планує приїхати до Будапешта, серед іншого, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон – хоча країна послідовно критикувала Угорщину, зокрема через затримку в ратифікації свого вступу до НАТО.

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Співрозмовники VSqaure навели кілька аргументів проти бойкоту. По-перше, менші країни ЄС будуть більш схильні бойкотувати захід, якщо до бойкоту приєднаються великі, а цього наразі немає.

По-друге, питання порядку денного, такі як Україна, вступ до ЄС країн Західних Балкан та Грузії, переважають занепокоєння щодо країни-господаря.

Крім того, для лідерів держав Євросоюзу саме саміт у Будапешті стане першою нагодою особисто обговорити результати президентських виборів у США і як найкраще підготуватися до президентства Дональда Трампа чи Камали Гарріс.

Саміт Європейської політичної спільноти, як повідомлялось, відбудеться 7-8 листопада у Будапешті.

ЗМІ раніше писали, що прем'єр Угорщини хотів запросити на листопадовий "євросаміт" колишнього президента США Дональда Трампа, причому це станеться вже після виборів у Штатах.