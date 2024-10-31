СМИ: В ЕС не будут бойкотировать двухдневный саммит в Будапеште из-за действий Орбана

Большинство европейских государств решили принять участие в двухдневном саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7-8 ноября, хотя ранее были предложения его бойкотировать из-за скандальных внешнеполитических выходок Виктора Орбана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал портал VSquare.

По словам чиновников и дипломатов ряда европейских стран, с которыми поговорил VSquare, только страны Балтии и некоторые страны Северной Европы могут бойкотировать саммит ЕПС в Венгрии, который также будет совпадать с саммитом ЕС.

Планирует приехать в Будапешт, среди прочего, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон – хотя страна последовательно критиковала Венгрию, в частности из-за задержки в ратификации своего вступления в НАТО.

Реклама:

Собеседники VSqaure привели несколько аргументов против бойкота. Во-первых, меньшие страны ЕС будут более склонны бойкотировать мероприятие, если к бойкоту присоединятся крупные, а этого пока нет.

Во-вторых, вопросы повестки дня, такие как Украина, вступление в ЕС стран Западных Балкан и Грузии, перевешивают беспокойство относительно страны-хозяина.

Кроме того, для лидеров государств Евросоюза именно саммит в Будапеште станет первой возможностью лично обсудить результаты президентских выборов в США и как лучше подготовиться к президентству Дональда Трампа или Камалы Харрис.

Саммит Европейского политического сообщества, как сообщалось, состоится 7-8 ноября в Будапеште.

СМИ ранее писали, что премьер Венгрии хотел пригласить на ноябрьский "евросаммит" бывшего президента США Дональда Трампа, причем это произойдет уже после выборов в Штатах.