Злочинні угруповання, які стоять за нещодавніми спробами дестабілізації ситуації в Молдові напередодні президентських виборів та референдуму про вступ у ЄС, включаючи вандалізм щодо урядових будівель, мають на меті у тому числі силове захоплення державних інституцій.

Про це заявив в ефірі телеканалу TV8 глава Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцану, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, здатність злочинних груп, які стоять за вандалізмом, реалізувати свої плани залежить від оперативності правоохоронних органів.

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"Безумовно, певні наміри цих категорій людей реалізуються. Крім тих, що пов'язані з простою масовою дестабілізацією, вони переслідують набагато глибші цілі, в тому числі навіть захоплення або дії, пов'язані з масовими заворушеннями, з метою захоплення певних об'єктів. Отже, їхні цілі – це насильницьке захоплення інституцій", – сказав Чернеуцану.

Для таких планів, додав він, винагорода за скоєне також є відповідною.

"Згідно з аналізом інформації, яку ми маємо, цілі амбітні, набагато амбітніші, ніж кидання фарби. Якщо за акцію... облити фарбою і розгромити державні установи виплати становлять 5 тисяч євро, то ми дуже добре розуміємо, які виплати за інші акції", – сказав керівник поліції.

Нещодавно у Молдові затримали двох братів за допомогу в організації масових заворушень під час акції протесту біля Центральної виборчої комісії, яку нібито координувала структура, пов'язана із засудженим олігархом-втікачем Іланом Шором.

Згодом стався вандалізм щодо будівлі Міністерства праці та соціального захисту та будівлі уряду. Були затримані двоє осіб, які стверджували, що були частиною групи з 20 молодих людей, завербованих для здійснення актів вандалізму щодо державних установ з метою дестабілізації ситуації. Їхня підготовка нібито проходила на стрільбищі під Москвою.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться вибори президента та референдум щодо вступу в ЄС. Читайте детально про те, як на тлі цих подій Росія пустила військовий бюджет на зміну влади у Молдові.

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